Governo, Gasparri “I leader definiranno gli ultimi dettagli”

"Ai senatori consiglio di stare con i piedi per terra, umiltà e grande disponibilità all'ascolto, gli elettori non possono essere coinvolti solo in campagna elettorale". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, entrando a Palazzo Madama. xc3/sat/gsl