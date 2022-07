“Dobbiamo essere tutti uniti maggioranza e opposizione in questo momento straordinario, dobbiamo aiutare famiglie ed imprese in difficoltà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di “Zona Bianca”, Rete 4. “Ora in Europa dobbiamo vincere la battaglia sul tetto massimo del prezzo sul gas, oggi c’è una speculazione – ha aggiunto – non possiamo assistere ad assurdi teatrini di politica interna. Con una crisi di governo l’Italia andrebbe a perdere i soldi del Pnrr e non riusciremo a fare la legge di bilancio con il voto anticipato ad ottobre, non ce lo possiamo permettere. Non si può scappare dalle proprie responsabilità in un momento del genere”. Il ministro Di Maio ha assicurato che “io lavorerò fino all’ultimo giorno per garantire la stabilità del Paese”. (ITALPRESS).

Photo credits www.agenziafotogramma.it