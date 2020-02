ROMA (ITALPRESS) – “L’Agenda 2023 di dipanerà nella prossima settimana”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervento al decennale ItaliaCamp, spiegando che al centro ci saranno “innovazione, formazione e inclusione”. Poi, il presidente del Consiglio ha spiegato che “il mio Governo dovrà seguire questa strada, perché il nostro programma non può essere attuato senza il coinvolgimento di tutti gli attori che agiscono per la crescita dell’Italia. Nessuno vince da solo. Avremo bisogno del prezioso contributo di tutti coloro che – con impegno, determinazione e fiducia – come voi, come ItaliaCamp – vogliono dare concretezza alla passione per il Paese, sprigionando le loro migliori energie”. Sulla sfida della crescita “sono chiamate le forze della maggioranza che – sono sicuro – sosterranno con lealtà l’ampia azione riformatrice che porremo in essere”, ha assicurato. “Quando ci si siede intorno a un tavolo e si mettono da parte tornaconti personali e si cerca tutti di lavorare per il bene collettivo, quando ci si predispone a questa finalità si abbraccia una dimensione morale. L’etica della collaborazione evoca il tempo della responsabilità collettiva che deve vederci tutti partecipi”, ha chiosato il premier.

