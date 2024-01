Governo, Calenda “Basta con la politica personale”

ROMA (ITALPRESS) - "La conferenza stampa di Meloni di ieri è del tutto personale. Personale quello che dice, il modo in cui lo dice, ed è sul personale le domande e i giudizi che fanno i giornali. È così perché la politica è tutta personale. È una questione di personalità che in quel momento è al governo, o che in quel momento va di moda". Lo dice il segretario di Azione, Carlo Calenda, in un video sui social. "Non parteciperemo a una discussione sul personale sulla Meloni. Non ci interessa assolutamente nulla di chi è Giorgia Meloni. Ci interessa moltissimo quello che fa Giorgia Meloni. Questa è l'essenza del fare politica", aggiunge. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Carlo Calenda)