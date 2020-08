Gordon Murray Automotive ha presentato per la prima volta la sua supercar T.50, mostrando il design esterno ed interno finito e confermando le sue innovative specifiche tecniche. La T.50 è stata progettata per essere la supercar più pura, leggera e incentrata sul guidatore di sempre.

L’esterno e l’interno completi hanno rivelato la purezza del design e la meticolosa attenzione ai dettagli. Il V12 da 3,9 litri è il motore per auto da strada ad aspirazione naturale più leggero, con il più alto rendimento e la maggior potenza del mondo. Il peso totale del veicolo di 986 kg è più leggero della tipica supercar di quasi un terzo. L’aerodinamica più avanzata ed efficace mai vista su un’auto da strada, resa possibile dall’esclusivo ventilatore posteriore di Murray.

Lontano da uno strumento focalizzato sulla pista, T.50 offre un uso quotidiano, raffinatezza della praticità e comfort insieme alle sue prestazioni impressionanti. La produzione è limitata a soli 100 esemplari.

