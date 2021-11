ROMA (ITALPRESS) – Pedro Gonzalez Lopez è il 19° Golden Boy “Absolute Best”, il pallone d’oro dei giovani assegnato da Tuttosport. Pedri, classe 2002 del Barcellona e della Nazionale spagnola, è il talento Under 21 messosi maggiormente in luce nel corso dell’anno solare. A svelarlo è stato il direttore della testata, Xavier Jacobelli, durante l’evento a Roma presso la sede della Federcalcio, alla presenza del numero uno federale Gabriele Gravina. Pedri ha preceduto Karim Adeyemi del Salisburgo che è stato il più votato sul web. “Ringrazio Tuttosport per questo trofeo che mi inorgoglisce. Grazie anche a tutti i membri della giuria e dei tifosi che mi hanno sempre sostenuto in questo 2021 per me semplicemente incredibile”, ha detto in un video-messaggio Pedri, che riceverà il riconoscimento il prossimo 13 dicembre a Torino, presso la Nuvola di Lavazza. Roberto Piccoli è invece il Golden Boy italiano: il centravanti dell’Atalanta e della Nazionale Under 21 ha battuto in volata Daniel Maldini, secondo classificato. Il Golden Girl è andato a Martina Tomaselli, centrocampista del Sassuolo. Il Golden Player, come nel 2020, lo riceverà invece Robert Lewandowski. Un premio speciale alla carriera Tuttosport lo ha voluto assegnare alla leggenda tedesca del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge.

(ITALPRESS).