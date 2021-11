MILANO (ITALPRESS) – Al via la decima edizione di Glocal, il festival del giornalismo digitale che sarà a Varese dall’11 al 14 novembre; tema di quest’anno “il tempo”, per un’edizione che ritorna in presenza e annovera 30 eventi in 4 giorni, con 80 relatori, rappresentando un punto di riferimento per l’evoluzione della professione giornalistica. Organizzato da Varesenews, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ANSO (Associazione Nazionale stampa on-line) ed il supporto della Camera di Commercio di Varese, il festival prevede incontri in presenza nei luoghi più belli di Varese, diversi workshop, due concorsi, un laboratorio per gli studenti di scuola superiore ed università, tre serate dedicate a grandi temi: ambiente, Olimpiadi e WikiLeaks.

“Da sempre come Consiglio regionale – puntualizza il presidente Alessandro Fermi – sosteniamo e collaboriamo all’organizzazione di BlogLab, un progetto che risponde perfettamente a uno dei più importanti obiettivi della nostra istituzione: avvicinare i giovani alla politica e la politica ai giovani. Approfondendo temi di grande attualità – conclude il presidente – e realizzando i loro prodotti multimediali, i giovani blogger hanno infatti la possibilità di dare prova delle loro capacità e di partecipare alla vita pubblica”. I vincitori del laboratorio per giovani giornalisti trascorreranno poi una giornata a Palazzo Pirelli; previsto anche un importante incontro sabato 13 novembre con Massimo Gaudina, capo rappresentanza della Commissione europea a Milano.

La vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza sottolinea l’importanza del tornare in presenza e di “aver raggiunto la decima edizione, un traguardo importante per un evento ogni volta atteso e di grande significato per il mondo della comunicazione e dell’informazione”.

Durante Glocal si parlerà anche di intelligenza artificiale, del valore della newsletter, di podcast e di sicurezza informatica con tante le iniziative, dal video “Piccoli Borghi” alla proiezione del film “In prima linea”, da “Olimpicamente” a “La guerra non è come viene raccontata”.

“Arrivare alla decima edizione di un festival è un grande traguardo”: lo afferma il direttore di glocal Marco Giovannelli, che continua: “noi lo viviamo come un punto di passaggio e lo facciamo stando dentro il tema che abbiamo scelto quest’anno, il tempo, che richiede cura, attenzione e rispetto, temi legati alla professione giornalistica”.

