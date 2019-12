GLOBE SOCCER AWARDS, ANCHE PJANIC E JOAO FELIX A DUBAI

Il palco di Globe Soccer continua a riempirsi di stelle in attesa di incoronare il numero 1 dell’anno solare che chiude il primo ventennio del nuovo millennio: gli awards del football hanno portato negli Emirati i grandi del calcio mondiale e anche stavolta il prossimo sovrano sarà accompagnato da fuoriclasse alla sua altezza o in grado di cercare di imitarlo. Il portoghese Joao Felix, dell’Atletico Madrid, tra i nominati di quest’anno come Best Revelation Player, già affermato e in costante ascesa dopo essere stato protagonista del mercato in estate, conferma la sua presenza all’11ma edizione degli Awards, insieme con due straordinari campioni quali Ryan Giggs e Miralem Pjanic, testimoni di due epoche di successi indimenticabili. L’edizione del 2019, organizzata in partnership con il Dubai Sports Council avrà luogo il prossimo 29 dicembre nella splendida cornice del Madinat Jumeirah di Dubai, in una serata che vedrà sfilare sul palco di Globe Soccer le maggiori stelle del calcio internazionale. Direttamente dagli Emirati giunge anche l’annuncio dei quattro finalisti che dovranno contendersi il titolo di Best Men’s Player of the Year – Cristiano Ronaldo della Juventus, Lionel Messi del Barcellona, Virgil van Dijk e Mohamed Salah del Liverpool – tre dei quali si sono già contesi quest’anno anche il Pallone d’Oro e il Fifa The Best, entrambi vinti poi dal numero 10 blaugrana. A unirsi agli ospiti durante la serata sarà anche la stella del calcio femminile Lucy Bronze, che nel 2019 ha condotto il Lione alla vittoria della Champions League femminile e tra le candidate al Best Women’s Player of the Year. Hanno confermato la propria partecipazione anche l’ex giocatore del Manchester United Mikael Silvestre, Sara Gama della Juventus, Amandine Henry dell’Olympique Lione, l’arbitro francese Stephanie Frappart, Romelu Lukaku dell’Inter, il ct della Francia Didier Deschamps, Simone Inzaghi, allenatore della SS Lazio, Fabio Capello e Pierluigi Collina. Anche Abderazak Hamdallah, attaccante del club Saudita Al-Nassr e una serie di altri giocatori, allenatori e manager internazionali saranno parte della lista stellata di ospiti che alla fine di questo mese presenzieranno al Madinat Jumeirah di Dubai. Rivelati stamattina dagli organizzatori anche i finalisti di 8 delle 15 categorie che saranno presentate durante la notte degli Awards: Finalisti Best Men’s Player of the Year: Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcellona), Virgil van Dijk (Liverpool) e Mohamed Salah (Liverpool); Finalisti Best Women’s Player of the Year: Alex Morgan e Megan Rapinoe (nazionale femminile statunitense) e Lucy Bronze e Amandine Henry (Olympique Lione); finalisti Best Coach of the Year: Erik Ten Hag (Ajax), Fernando Santos (nazionale portoghese) e Jurgen Klopp (Liverpool); finalisti Best Revelation Player: Erling Haaland (Salisburgo e nazionale norvegese), Jadon Sancho (Borussia Dortmund e nazionale inglese), Joao Felix (Atletico Madrid e nazionale portoghese) e Ansu Fati Vieira (Barcellona); finalisti Best Sporting Director: Andrea Berta (Atletico Madrid), Eric Abidal (Barcellona), Igli Tare (Lazio) e Marc Overmars (Ajax); finalisti Best Partnership of the Year Award by SportBusiness: Barcellona e Beko; Liverpool e Standard Chartered; Manchester City e SAP; finalisti Kooora – Best Arab Player Award: Abderazak Hamdallah (Al-Nassr, Arabia Saudita), Akram Afif (Al Sadd, Qatar), Salem Aldossari (Al Hilal, Arabia Saudita), Tareq Hamed (Zamalek, Egitto) e Youcef Belaili (Al-Ahli Saudi, Arabia Saudita); finalisti Kooora – Best Arab Club Award: Al Hilal e Al-Nassr (Arabia Saudita), Esperance ST (Tunisia), Wydad (Marocco) e Zamalek (Egitto).

I vincitori saranno scelti dalla Giuria di Globe Soccer, un panel di esperti del settore tra cui figurano nomi illustri come quelli di Fabio Capello, Antonio Conte, Eric Abidal e Luis Figo. Giunti alla loro 11esima edizione, i Globe Soccer Awards sono considerati oggi parte del Grand Slam del Football, insieme con il Pallone d’Oro e i Fifa ‘The Best’ Awards. L’evento è supportato da Lavazza, Kooora, 7tickets, Al Nabooda, Audi, Emirates, Hublot, Infront, Abu Dhabi Media e Dubai Sports Channel. La serata avrà come di consueto inizio con la deliziosa cena di gala denominata “Food For Champions”, un format ideato da Globe Soccer proprio per accompagnare gli ospiti in un percorso culinario che si pone come obiettivo quello di promuovere uno stile di vita sano, sia per gli atleti che per la gente comune, attraverso l’uso di prodotti e materie prime di altissima qualità. Molti gli chef stellati che parteciperanno come sempre alla riuscita dell’evento. In prima linea ci sarà quest’anno Massimo Bottura, chef italiano nonché proprietario del ristorante modenese Osteria Francescana che può vantare tre stelle Michelin e che nel 2016 e nel 2018 è riuscito a classificarsi come primo ristorante al mondo nella lista The World’s 50 Best Restaurants.

(ITALPRESS).