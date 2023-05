Gli adolescenti spalano il fango nelle terre alluvionate

Nei giorni scorsi l’Emilia-Romagna è stata colpita da una forte alluvione. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, sono andati in quelle zone per raccontare come stanno vivendo quest'esperienza i propri coetanei: “Il mio sogno era vivere al piano terra, adesso è stato distrutto”.



fsc/gtr