Gli adolescenti escono di meno a causa del covid

Il 40% degli adolescenti, secondo uno studio condotto dall'Università di Siena su ragazzi dai 13 ai 19 anni, dice di uscire meno e c'è anche chi non si allena più o ha deciso di abbandonare lo sport che faceva prima dell'arrivo della pandemia in Italia. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni in Europa ne ha parlato in questo nuovo servizio. abr/gtr/