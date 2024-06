TREVISO (ITALPRESS) – In occasione della terza edizione di “GenerAZIONE2026 – Sport Powered by Youth and Education”, evento in corso di svolgimento in questi giorni tra Treviso e Verona (6-8 giugno) e promosso dalla FICTS – Fèdèration Internationale Cinèma Tèlevision Sportifs e che ha visto coinvolte la Camera di Commercio di Treviso – Belluno e la Camera di Commercio di Verona, Giusy Versace è stata insignita dell’importante riconoscimento FICTS ‘Guirlande d’Honneur’ alla carriera. Assieme a lei, sono stati premiati personaggi dello sport come Andrea Dovizioso, Daniele Orsato, la squadra di pallavolo Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, Pasquale Gravina, Giada Rossi,Veronica Toniolo e le scuole di Treviso e Belluno che hanno partecipato al progetto “GenerAZIONE2026”.

Giusy Versace non ha potuto ritirare fisicamente il premio, in quanto ancora in convalescenza dopo un nuovo intervento alla gamba, ma ha comunque fatto sentire la sua voce attraverso un video messaggio. Nel 2021, la Versace ha ricevuto sempre dalla FICT il premio “Diamond d’Honneur”.

“Ringrazio di cuore la Ficts, i suoi membri, i componenti di Giuria ma soprattutto il presidente Franco Ascani per avermi insignita di questo prestigioso riconoscimento, che oggi non ho potuto ritirare fisicamente, ma che non vedo l’ora di avere tra le mani. Questo premio alla carriera – ha aggiunto – dà valore a tutto quello che ho fatto in passato come atleta paralimpica e a tutti i traguardi sociali che sto raggiungendo oggi con la mia no profit, la Disabili No Limits, per aiutare ragazzi disabili ad avere le stesse opportunità di vita che ho avuto io, di avvicinarsi allo sport e vivere una quotidianità migliore. Esprimo i più sentiti complimenti al progetto ‘GenerAZIONE2026″ e tutte le persone che ne stanno facendo parte. Grazie a voi, si inizia a respirare aria di Giochi Olimpici e Paralimpico” – queste le parole di Giusy Versace.

