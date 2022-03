MILANO (ITALPRESS) – Giusy Versace, in veste di atleta delle Fiamme Azzurre, ha fatto visita ad una quarantina di detenuti del reparto “La Nave” di San Vittore. In queste settimane i detenuti stanno seguendo un percorso formativo che li porta, tra le altre cose, ad approfondimenti culturali anche attraverso la lettura di libri e di incontri con gli autori. Tra questi, è stata selezionata anche l’autobiografia di Giusy Versace “Con la testa e con il cuore si va ovunque” e organizzato l’incontro. Un’ora e mezza fitta di domande, durante la quale la campionessa reggina ha risposto cercando di stimolare gli ospiti di questo reparto al rispetto per la vita e per gli altri e, soprattutto, a cogliere questi momenti come un’opportunità per ricominciare e trovare nuovi spunti su cui riflettere. “E’ stata una mattinata davvero speciale, molto toccante. Non è la prima visita che faccio qui, anche in passato avevo avuto altre occasioni, ma ogni volta torno a casa con un bagaglio sempre diverso di emozioni e la consapevolezza che non è facile per nessuno trovare il giusto coraggio per vivere o ricominciare a farlo”, ha commentato Versace all’uscita dal carcere.

