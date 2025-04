Giustizia, Nordio incontra Anm “Sintonia e confronto su temi concreti”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata l’occasione per un confronto aperto e franco sui temi concreti delle giurisdizione”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commenta l’incontro avvenuto stamane con una delegazione dell’Associazione Nazionale Magistrati guidata dal presidente Cesare Parodi.

“I problemi del sovraffollamento carcerario e dell’esecuzione penale, l’edilizia penitenziaria, la geografia giudiziaria e l’aggiornamento del processo telematico, le difficoltà nell’applicazione del principio di collegialità legate al nuovo reato di femminicidio, la carenza di personale: questi sono stati alcuni dei temi trattati tra i rappresentanti dell’ANM e il Guardasigilli in uno spirito di piena collaborazione e reciproco rispetto – spiega il ministero in una nota -. Su molti degli argomenti tecnici, come l’interlocuzione continua e fattiva sull’uso dell’intelligenza artificiale e la risoluzione delle difficoltà legate alla durata dei processi, si sono trovati accordi per un’azione bilaterale nello spirito di perseguire una tutela rapida ed effettiva dei cittadini. In altri casi, come quello della stabilizzazione del personale precario e dell’intervento sul diritto alla malattia dei magistrati, il Ministro ha illustrato i risultati presenti e gli obbiettivi futuri del dicastero, compatibilmente con le risorse a disposizione legate alla prossima legge di bilancio”.

Il ministro Nordio si è trovato in sintonia con le toghe “specie sui temi dell’efficienza della giustizia. Nell’incontro di oltre due ore sono stati inoltre toccati anche la problematica delle Rems, della carcerazione preventiva e dell’organico dei magistrati di sorveglianza – sottolinea il ministero -. Il tutto in un’ottica di “continuativa collaborazione” tra Ministero e ANM, volta all’ottenimento di “risposte concrete”, pur nel rispetto delle reciproche posizioni”.

