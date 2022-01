Giustizia minorile, in Puglia un accordo per l’inclusione sociale

La Regione Puglia e il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata hanno siglato un accordo per interventi di inclusione sociale rivolti a minori e giovani in età da lavoro. I destinatari sono ragazzi sottoposti a provvedimenti penali della giustizia minorile. abr/gtr/