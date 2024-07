ROMA (ITALPRESS) – Il tema della giustizia e di una sua riforma è un argomento che da sempre ha acceso il dibattito pubblico e politico, con una maggiore importanza e un maggior interesse da parte dei cittadini a seconda dei particolari momenti storici che ha vissuto il nostro Paese. In questo contesto, nelle scorse settimane, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di riforma costituzionale proprio in tema di giustizia. Uno dei principali argomenti trattati in questa proposta – e che spesso si è trovato al centro del dibattito – riguarda la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e inquirenti. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, nel complesso la maggioranza dei cittadini si dichiara favorevole a questo provvedimento, con picchi di approvazione quasi totalitaria tra gli elettori di Forza Italia che da sempre si sono battuti per una riforma nel campo della giustizia. Di parere opposto, invece, gli elettori dei partiti di opposizione che contrastano questo disegno di legge. In generale, però, le varie proposte in materia di Giustizia formulate dal Governo non sempre riscontrano la piena fiducia della popolazione. Anche qui con delle differenze di opinione tra gli elettori di centrodestra e di centrosinistra e una fiducia quasi assoluta da parte degli elettori di Fratelli d’Italia.

Il sondaggio di Euromedia Research è stato realizzato l’1/6/2024 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

– Foto Euromedia Research –

(ITALPRESS).