VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica che prevede interventi a chiamata su guasto e di adeguamento alle normative di sicurezza delle sedi sportive di proprietà del Comune di Venezia in Centro Storico e nelle Isole. “Con questa delibera – commenta Zaccariotto – stanziamo 800mila euro per una serie di interventi dedicati al ripristino urgente dei guasti che si possono verificare su un patrimonio sportivo composto, tra centro storico e isole, da 32 impianti sportivi, 13 piastre polivalenti e 13 remiere. Nello specifico, andremo ad intervenire sugli impianti di illuminazione, su manti di copertura per eliminazione infiltrazioni di acqua meteorica, su serramenti, serrature, maniglioni antipanico, su impianti temici e idrico-sanitari e su pavimentazioni. Un’attività che continuiamo a fare e che continuiamo a finanziare con importanti stanziamenti proprio per garantire a chi utilizza queste strutture dei luoghi sicuri e decorosi”.

“Con questa delibera – aggiunge il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello – vogliamo dare risposte concrete alle tante richieste che arrivano durante l’anno da parte di associazioni sportive. Richieste ed interventi che permettono di continuare l’attività sportiva in piena sicurezza, cercando di rendere, dove possibile, gli impianti belli e pienamente accessibili. Continua così il nostro impegno a investire risorse nello sport, segno che questa Amministrazione si impegna sia sullo sviluppo di impianti di alto livello come il Bosco dello Sport senza però dimenticare gli impianti già esistenti che permettono a molti cittadini di fare attività fisica in piena sicurezza”.

