ROMA (ITALPRESS) – Giulio Marc D’Alberton è il nuovo Head of PR & Event Department di Hyndai Italia. Lo rende noto l’ufficio stampa del marchio coreano. Con una grande esperienza e una ferma passione nell’automotive, Giulio punterà ad accelerare la crescita del brand e la sua percezione nel mercato italiano alla guida di quello che è un nuovo dipartimento per l’azienda.

Laureato in Economia e Commercio con Master di specializzazione nell’automotive, Giulio ha ricoperto diverse posizioni in ambito Marketing, Sales, Business dell’usato e Comunicazione in primari gruppi automobilistici come Toyota, PSA, Stellantis e Renault.

Riportando direttamente a Francesco Calcara – Presidente e CEO di Hyundai Italia – Giulio si occuperà di implementare la strategia PR del brand come capo dell’Ufficio Stampa nel Paese, e di sviluppare eventi sul territorio con il supporto di Davide Bagno, che mantiene il ruolo di PR & Communication Expert.

“Diamo un caloroso benvenuto a Giulio nella squadra italiana di Hyundai” – ha commentato Francesco Calcara, Presidente & CEO. “In un periodo di grandi cambiamenti e sfide per l’industria automobilistica, sappiamo di avere le carte in regola per continuare a crescere e cogliere tutte le opportunità che si presenteranno anche grazie a un rinnovato impegno nella comunicazione. Sono sicuro che Giulio, grazie a una consolidata esperienza nelle PR ed una grande passione per l’automotive, ci aiuterà a trasmettere al pubblico italiano i nostri valori, quelli dei nostri prodotti e del futuro a cui aspiriamo, portando a maggiori riconoscibilità e apprezzamento del brand”.

