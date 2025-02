VENEZIA (ITALPRESS) – Con oltre 30 iniziative, dal 5 febbraio ai primi di marzo, il Comune di Venezia celebra la ricorrenza del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 con la Legge 92 “In memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale”. La data del 10 febbraio si riferisce a quella in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi che modificarono i confini tra l’Italia e la ex Jugoslavia, privando così il nostro Paese di quelle terre che geograficamente e culturalmente ne facevano parte. Il programma è stato presentato questa mattina con una conferenza stampa che si è svolta al Municipio di Mestre, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, l’assessore comunale alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, i presidenti delle Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi, di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, di Marghera, Teodoro Marolo, di Lido Pellestrina, Emilio Guberti, il presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Venezia, Alessandro Cuk.

“Prosegue l’impegno del Comune di Venezia nel ripercorrere momenti tragici che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese – ha esordito la presidente Damiano – non come atti puramente commemorativi ma come momenti volti a stimolare profonde riflessioni, soprattutto tra le nuove generazioni. E’ in quest’ottica che si pongono anche quest’anno le tante iniziative volte a onorare la memoria di quanti furono costretti ad abbandonare le proprie case e la propria terra e, soprattutto, in ricordo di quanti furono assassinati in maniera atroce. Cerchiamo di ricucire un capitolo della nostra storia nazionale taciuto o addirittura negato, coltivando un seme di speranza e di pace e allontanando qualsiasi forma di violenza, discriminazione e odio”.

Il programma, coordinato dalla Presidenza del Consiglio comunale di Venezia e dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Venezia, in collaborazione con il Coordinamento cittadino di enti e associazioni per il Giorno del Ricordo, si propone di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. A questo scopo, per tutto il mese di febbraio, associazioni, enti e istituti culturali cittadine daranno spazio a incontri divulgativi e di approfondimento, diffusi in tutto il territorio comunale: conferenze in presenza e in streaming, mostre e itinerari guidati, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche ed eventi didattici dedicati agli studenti.

Giovedì 6 febbraio, alle ore 17 alla Biblioteca di Marghera, l’Iveser e l’Anvgd in collaborazione con la Rete Biblioteche Venezia, presenteranno la mappa interattiva “I luoghi dell’esodo a Venezia”, un progetto di ricerca con il quale sono stati censiti e schedati 140 punti di interesse dell’esodo istriano, giuliano e dalmata del territorio comunale. “Si tratta – hanno spiegato i curatori – di targhe, monumenti, vie, lapidi, piazze, luoghi della memoria che restituiscono un panorama inedito e diversificato della forte e radicata presenza della comunità giuliano-dalmata, dal dopoguerra ad oggi, con l’obiettivo di far conoscere questa pagina di storia soprattutto ai ragazzi”. Tra gli appuntamenti istituzionali da ricordare, domenica 9 febbraio, la deposizione della corona d’alloro al monumento che ricorda istriani, fiumani e dalmati al cimitero di Mestre, alle ore 10.30 e alle ore 11.30, al Duomo di San Lorenzo, la Messa del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, officiata da don Gianni Bernardi. Lunedì 10 febbraio, alle ore 10.30, si svolgerà la cerimonia ufficiale di commemorazione del Giorno del Ricordo, con deposizione di una corona d’alloro al monumento di Piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe a Marghera. Saranno presenti le autorità cittadine e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Grimani di Marghera.

Il programma completo degli eventi è consultabile online al seguente link www.comune.venezia.it/it/content/giorno-ricordo-4.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti, se non diversamente indicato, si intende a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni si può mandare una email a [email protected]

– Foto: ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).