VENEZIA (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, accompagnata dal presidente e dalla vicepresidente dell’Anpi di Mestre, rispettivamente Roberto Caligaris e Rosa Maria Bertoldo, ha visitato oggi la mostra “Resistere senz’armi. Storie di internati militari italiani nel Terzo Reich (1943-1945)” in corso, fino al 2 febbraio, al Centro culturale Candiani di Mestre. L’esposizione, che è ad ingresso libero, si inserisce nel programma per il Giorno della Memoria 2025, organizzato dal Comune di Venezia in collaborazione con il Coordinamento cittadino per il Giorno della Memoria.

La mostra, curata in particolare dall’Iveser e dalla sezione Erminio Ferretto dell’Anpi, ricostruisce attraverso immagini, documenti e audiovisivi, la vicenda storica dei circa 650.000 militari italiani catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e deportati nei lager del nord Europa, con particolare riferimento ai percorsi di alcuni veneziani.

“Si tratta di una mostra che testimonia il coraggio e il patriottismo di tanti soldati italiani – ha dichiarato la presidente Damiano – che, dopo l’8 settembre, si sono rifiutati di collaborare con la folle ideologia nazifascista e hanno rischiato la propria vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese. E’ un capitolo della nostra storia di cui si parla ancora troppo poco e che invece è giusto far conoscere alla comunità e soprattutto ai ragazzi, per non dimenticare e perché il sacrificio di quei giovani militari, che hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte, non sia stato vano”.

Il programma completo delle iniziative per il Giorno della Memoria 2025 si può consultare alla pagina dedicata www.comune.venezia.it/content/giorno-della-memoria.

