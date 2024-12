MILANO (ITALPRESS) – Giornale Radio, la radio libera di informare, sarà sponsor ufficiale del team Orobica Raid alla prossima edizione della Dakar, che partirà il 3 gennaio 2025 da Bisha, in Arabia Saudita. Un’avventura straordinaria che unisce lo spirito d’informazione e passione per le sfide di Giornale Radio con l’esperienza e la determinazione di uno dei più storici team italiani del fuoristrada. Orobica Raid affronterà il rally con un camion Iveco Powerstar da 1.100 cavalli, fornito dall’Italtrans Racing Team, squadra di grande prestigio e vincitrice dell’edizione 2024 della Dakar. Alla guida ci sarà Giulio Verzelletti, pilota veterano con 19 partecipazioni alla Dakar, affiancato da Antonio Cabini (navigatore e co-pilota) e suo figlio Carlo Cabini. “La Dakar rappresenta una delle prove più dure al mondo, e per Giornale Radio è un grande onore essere al fianco di Orobica Raid in questa straordinaria avventura – ha dichiarato Domenico Zambarelli, editore di Giornale Radio -. È una partnership che incarna i nostri valori: il coraggio, l’esplorazione e la volontà di superare ogni limite, proprio come la nostra missione di informare liberamente e senza confini”. Giornale Radio, attraverso i suoi programmi del palinsesto, racconterà la Dakar 2025 con approfondimenti dedicati e collegamenti in diretta, per vivere insieme le emozioni della competizione più iconica del pianeta. Seguite Giornale Radio e Orobica Raid in questa avventura epica: sulle piste della Dakar, la sfida sarà anche quella di portare la libera informazione più vicino agli appassionati di tutto il mondo.

-foto ufficio stampa Giornale Radio –

(ITALPRESS).

