ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto al Mise un incontro tra il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio e il sottosegretario all’Agricoltura GianMarco Centinaio. Al centro del colloquio la necessità e l’impegno, condiviso da tutte le parti, della difesa del Made in Italy, che occupa un settore importante anche nell’industria alimentare ed è strategico per l’economia italiana. Il ministro ha confermato l’impegno per la tutela della dieta mediterranea e per lo sviluppo dell’industria alimentare “che va difesa anche da attacchi come il Nutriscore”.

(ITALPRESS).