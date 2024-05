TORINO (ITALPRESS) – “A Orsini (presidente di Confindustria, ndr) dico che oggi 25 maggio 2024 le detrazioni in materia di ristrutturazioni edilizie in Italia sono ancora molto, molto, molto più convenienti di quelle dei Paesi dei colleghi con cui ho parlato fino a poco fa, e prendo atto con soddisfazione che anche chi difendeva a spada tratta il Superbonus ora si vergogna un pò”. Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia rispondendo sull’ecobonus, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice del G7 dei ministri delle Finanze a Stresa, in merito alla richiesta di certezza del diritto arrivata dal leader degli industriali. “L’opera di disintossicazione dal Superbonus è terminata con l’ultimo decreto, siamo tornati sulla Terra dopo un viaggio su Marte” aggiunge.

