ROMA (ITALPRESS) – Sono ufficiali i sette nomi delle azzurre che comporranno la Nazionale di ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici di Parigi2024. Alla “Porte de la Chapelle Arena” gareggeranno a titolo individuale Sofia Raffaeli, vice campionessa mondiale ed europea in carica, e Milena Baldassarri. Nella prova a squadre, invece, riflettori puntati sul team delle Farfalle composto da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, con l’Italia che nell’edizione di Tokyo2020 si è messa al collo uno splendido bronzo.

Le finali del concorso generale individuale e di quello a squadre sono in programma rispettivamente per venerdì 9 (14.30-17) e per sabato 10 agosto (14-15.45). Nella competizione singola le qualificazioni si articoleranno giovedì 8 in due sessioni (10-13 e 15-18) mentre in quella a gruppi la fase preliminare si terrà venerdì 9 (10-12.30).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]