SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Medaglia d’oro storica per Sofia Raffaeli ai Mondiali di ginnastica rimica in corso a Sofia, in Bulgaria. La diciottenne di Chiaravalle è la nuova campionessa al cerchio: con il punteggio di 34.850 Raffaelli ha battuto la ginnasta di casa Stiliana Nikolova (33.400) e la tedesca Darja Varfolomeev (32.150). Ottavo posto per Milena Baldassarri con 29.300.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

