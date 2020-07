PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Antonino Giarratano è stato nominato Prorettore ai rapporti con il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

“Sono molto contento di questa nomina, arrivata in un momento

importante che coincide con quella del commissario straordinario

Alessandro Caltagirone – ha commentato il Rettore dell’Università

degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari – sono certo che con le

sue capacità progettuali, la sua indiscutibile competenza, la sua tenacia e la sua grinta Giarratano darà un contributo fondamentale per il potenziamento del Policlinico”.

Docente ordinario di Anestesiologia alla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università del capoluogo siciliano, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore e Presidente eletto della Società Scientifica Nazionale (SIAARTI) per il mandato 2021-2024, Giarratano è direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza del Paolo Giaccone, dell’Uoc Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore al Policlinico ‘Giacconè, responsabile Sezione Anestesiologia Dipartimento DiCHirOns Università.

E’ anche componente del Coordinamento Regionale Terapia del Dolore e Cure Palliative, del Coordinamento regionale Rete Emergenza Territoriale e Ospedaliera, della Commissione Ministero della Salute Reti Terapia del Dolore e Cure Palliative, della

Commissione Scientifica Idoneità Nazionale (2019-2021)

ANVUR-MIUR, e del Comitato Tecnico Scientifico Emergenza Covid-19

della Regione Siciliana.

(ITALPRESS).