TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Gian Primo Giardi, accompagnato dal segretario generale Eros Bologna, ha fatto visita oggi al quartier generale dove si allena il lottatore Myles Nazem Amine Mularoni, ospite della delegazione olimpica serba della lotta presso un attrezzato impianto nella cittadina di Fujimi, nella prefettura di Saitama a una quarantina di chilometri da Tokyo.

Grazie all’ospitalità di Fujimi e della delegazione serba, il ventiquattrenne atleta di sangue sammarinese sta portando avanti la preparazione nei giorni che precedono le sue gare di lotta libera categoria 86 kg in programma il 4 e 5 agosto. Il presidente Giardi ha avuto un cordiale incontro, con scambio di omaggi, con Mitsuhiro Mickey Hoshino, sindaco di Fujimi, per poi portarsi all’impianto dove ha salutato Myles e ha ringraziato per l’accoglienza e l’ospitalità il referente del progetto che unisce la Serbia a Fujimi legate da vincoli di amicizia.

(ITALPRESS).