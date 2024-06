ROMA (ITALPRESS) – Il Giappone ha espresso il suo “apprezzamento per gli sforzi seri e credibili del Marocco” nel quadro dell’iniziativa di autonomia per la soluzione della questione del Sahara marocchino. Questa posizione è stata espressa dal Ministro degli Affari Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, durante i suoi incontri a Tokyo con il Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita, ha indicato in un comunicato stampa il Ministero degli Affari Esteri giapponese. Basandosi sulla posizione “costante” del Giappone, la Kamikawa ha fatto riferimento “all’iniziativa marocchina per l’autonomia, presentata l’11 aprile 2007 al Segretario generale dell’ONU”, sottolineando gli “sforzi seri e credibili del Marocco per far avanzare il processo verso la risoluzione della questione del Sahara marocchino”. Bourita, in visita in Giappone, ha accolto favorevolmente la posizione espressa da Tokyo.

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).