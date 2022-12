Giansanti “L’Europa è in stato di guerra, servono fondi straordinari”

"Se non capiamo che in questo momento dobbiamo trovare delle giuste soluzioni per superare uno stato di guerra, credo che il 2023 sarà un anno molto difficile e duro". Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell'Assemblea annuale. xb1/sat/gsl