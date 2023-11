Giansanti (Confagricoltura) “Serve un nuovo Green deal europeo”

RIMINI (ITALPRESS) - "Ci vuole del sano pragmatismo. Gli Stati Uniti non stanno guardando alla decarbonizzazione, privilegiando gli aspetti economici, al contrario dell'Europa. Un giusto mix è quanto mai necessario. Come agricoltori dobbiamo essere parte del cambiamento e per far questo serve un nuovo Green deal europeo con il futuro Parlamento che metta al centro un processo pragmatico, che favorisca investimenti verso un modello in cui la decarbonizzazione va a qualificare la sostenibilità delle nostre produzioni". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, partecipando alla 26^ edizione di Ecomondo a Rimini. col/fsc/gsl