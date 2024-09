FIRENZE (ITALPRESS) – “Alla villa di Careggi ho portato avanti i lavori come Regione, quindi, comunque sia io dopo 20 anni voglio riportarla a un uso pubblico. Quello che avevamo concordato prima con Franceschini e poi con Sangiuliano è che potesse essere la sede gli Uffizi diffusi, ovvero la prima sede di esposizione in modo permanente di opere dei depositi degli Uffizi che potevano essere viste dal pubblico. Spero che non cambi la linea con il nuovo ministro”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento svoltosi oggi a Firenze, parlando del progetto degli Uffizi diffusi. “A Careggi – ha aggiunto Giani -ci sono tre appalti in corso: quello sulla Limonaia, attivato direttamente dalla Regione, il restyling della villa e l’appalto sul giardino, un milione per riportare il giardino all’italiana. Questi tre appalti a fine 2025 ci danno un bene immobile che mi auguro vada nella direzione degli Uffizi diffusi altrimenti sapremo comunque come utilizzarlo”.

