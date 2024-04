Giani “Giovanni Da Verrazzano vero simbolo dell’italianità a New York”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - In occasione del 500° anniversario dell’arrivo il 17 aprile 1524 della caravella di Giovanni Da Verrazzano nella baia di New York è stato proiettato al Paley Center di Manhattan, in un evento organizzato dalla National Italian American Foundation, il docufilm intitolato "Giovanni Da Verrazzano: Dal Rinascimento a New York City". "Da Verrazzano è il vero simbolo dell'italianità a New York perchè dimostra un grande affetto e un grande desiderio di entrare in contatto con i nativi" dice Il presidente della Toscana Eugenio Giani, confermando il valore positivo che ha oggi rievocare la storia di Da Verrazzano, mentre quella di Cristoforo Colombo resta vulnerabile rispetto alle polemiche scaturite dal revisionismo storico. "Da Verrazzano farà tre viaggi e la relazione che scrive per il Re di Francia Francesco I di 12 pagine è concentrata sul rapporto con i nativi che lo festeggiano, sullo lo scambio di domani, su un grande desiderio di conoscenza". Il docufilm, girato quasi interamente in Toscana, ha Carlo Pedersoli Jr. nel ruolo di Giovanni Da Verrazzano e l'attore Neri Marcoré nel ruolo di narratore. xo9/tvi/gtr (video di Stefano Vaccara)