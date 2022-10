FIRENZE (ITALPRESS) – Per il varo dell’autonomia differenziata “secondo me è arrivato il momento: la ministra Gelmini ha fatto un ottimo lavoro”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo a ‘SkyTg24 Live in Firenzè. “Abbiamo un grande senso dell’Italia – ha aggiunto Giani -, che va ben oltre quello che sono i 160 anni dell’Unità d’Italia, ma contemporaneamente tutti riconosciamo che il nostro paese è unito nelle diversità”. Secondo Giani “l’autonomia differenziata valorizza il profilo di diversità di ogni regione: ad esempio, la Toscana ha il 25% dei beni culturali di quelli che ha il ministero della Cultura in Italia, è giusto che vi sia una specificità di governo. Non c’entrano nulla i soldi, le risorse: c’entra invece la specificità”.

Foto: agenziafotogramma.it

