ROMA (ITALPRESS) – L’appello del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, e delle sue 60 squadre è stato accolto. Anche lo sport infatti rientra tra i settori produttivi che potranno beneficiare delle misure contenute nel nuovo decreto aiuti. Si tratta, in particolare, di un credito di imposta rafforzato del 40% per gli energivori e del 30% per le imprese che impiegano energia elettrica con una potenza superiore ai 4,5 kw. “Ringrazio il Governo per aver accolto le istanze del mondo dello sport e in particolare del calcio – ha dichiarato il numero uno della Serie C – Si tratta di un intervento fondamentale per la sopravvivenza del sistema, ci aspettano tempi duri, serve concretezza e capacità di ascolto” conclude Ghirelli.

