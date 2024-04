Ghana, Presidente della Repubblica Mattarella visita la Nave Bettica

TEMA (GHANA) (ITALPRESS) - l presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la nave Bettica, nel Golfo di Guinea. "È un’operazione davvero di grande rilievo che può aver luogo anche per l’ospitalità che il Governo della Repubblica del Ghana consente a Nave Bettica qui nel grande porto di Tema - ha detto Mattarella -. La missione in cui siete impegnati è di grande importanza, ha una finalità di grande e primario rilievo per la convivenza nel mondo, la libertà nei mari. Attraverso la libertà di navigazione, che si intende assicurare, attraverso il contrasto alla pirateria, attraverso il contrasto ai traffici illeciti e anche attraverso l’esercizio della diplomazia navale, che consente collaborazione proficua in sede internazionale. La nave Bettica - ha aggiunto il Capo dello Stato - è stata impegnata in numerose missioni di recente e questa, così importante e impegnativa, si aggiunge a quelle precedenti e quindi so bene che questo comporta dei sacrifici per l’equipaggio: la lontananza da casa, anche nel periodo pasquale che abbiamo appena superato, con un’applicazione costante e una dedizione ininterrotta e quindi vi ringrazio molto di questo impegno, della vostra attività e del modo in cui la svolgete". (ITALPRESS). abr/com