VENEZIA (ITALPRESS) – Alla conferenza C.r.e.d.i.t. che si terrà a Venezia il 22 e 23 settembre nella sede dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, affacciata sul Canal Grande, attori protagonisti saranno anche i giovani, chiamati a una interazione costruttiva sui temi legati alla gestione del rischio in particolare nel lungo periodo. Le scelte che vengono e verranno fatte avranno risultati ed effetti che la maggior parte dei decisori non vedrà e quindi la condivisione diventa ora asset strategico. Per questo motivo sono state chiamate a partecipare diverse associazioni studentesche, che con i loro rappresentanti potranno entrare nel merito delle questioni con scambi propositivi per i grandi temi di oggi, dal mondo energetico, a quello finance e industria. Tre ambiti complessi e con impatti importanti sul futuro che chiedono approcci molto mirati e articolati.

Monica Billio, coordinatrice del nuovo corso di laurea magistrale in Economics, Finance and Sustainability e organizzatrice del convegno, esprime grande soddisfazione per la partecipazione delle associazioni cafoscarine nate e attive nell’ambito economico: “Le associazioni studentesche sono realtà vivaci e molto attive della vita universitaria a Ca’ Foscari e il loro contributo fattivo è fattore di crescita non solo per gli studenti e la loro formazione ma per l’intero Ateneo – afferma -. La presenza di figure al convegno che hanno raggiunto traguardi importantissimi nella loro attività, come Maurizio Reggiani di Automobili Lamborghini (30 anni di esperienza nel settore industria high tech, e fautore del mito Aventador), il professore Paolo Costa già europarlamentare, ministro della Repubblica Italiana e Rettore di Ca’ Foscari, Stefano Del Punta, CFO di Intesa Sanpaolo, saranno di stimolo con le loro visioni e con spunti inaspettati. Ricordo tra le associazioni presenti e che verranno coinvolte Invenicement, JEVE e University for SDGs”.

Invenicement è il primo Financial & Business Club dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, una piattaforma grazie alla quale gli studenti interessati al mondo della Finanza e del Business possono integrare le loro conoscenze specifiche e mettersi in gioco in prima persona attraverso le varie iniziative proposte e che essi stessi proporranno e contribuiranno a realizzare. Invenicement punta a creare contatti e collaborazioni con società e aziende, mirando ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

JEVE è la Junior Enterprise dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, nata con l’obbiettivo di ridurre le distanze che separano il mondo universitario da quello lavorativo. Una Junior Enterprise è una realtà non profit interamente gestita dagli studenti e presente nelle migliori università italiane. È organizzata come una piccola impresa e si interfaccia con realtà di diverso tipo (aziende, enti, istituzioni) allo scopo di lavorare con loro o per loro su diversi tipi di progetto, dando l’opportunità ai soci di applicare nel concreto le nozioni apprese durante il loro percorso di studio.

Le Junior Enterprises rappresentano un network esteso a livello internazionale comprendente più di 300 entità distribuite in corrispondenza delle principali università del mondo per un totale di più di 20.000 studenti associati.

University for SDGs è una rete nazionale composta da associazioni universitarie che mirano a promuovere localmente i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) dell’Agenda ONU 2030. Ad oggi, la rete si compone di 7 sezioni distribuite in altrettanti atenei, da Brescia a Verona, da Trento a Macerata.

Il network è nato dall’idea che la partecipazione giovanile sia elemento fondamentale per il raggiungimento di una società più equa e inclusiva e, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti utili ad agire concretamente nelle diverse università, si pone l’obiettivo di costruire un dialogo intergenerazionale e di essere un ponte tra mondo universitario e mondo lavorativo. L’obiettivo è dare voce agli studenti, facendo in modo che essi stessi si mettano in prima linea per promuovere e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la condivisione di idee e la messa a punto di progetti concreti.

