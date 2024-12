Gesso in festa per Jill Biden, Fiasconaro “Grande abbraccio dalla Sicilia”

Gesso in festa per Jill Biden, Fiasconaro “Grande abbraccio dalla Sicilia”

GESSO (MESSINA) (ITALPRESS) - Tutto pronto per l'arrivo di Jill Biden, la first lady americana oggi in visita a Gesso, frazione di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni. "L'anno scorso a un Christmas Party alla Casa Bianca ho avuto l'onore di conoscere la First Lady - racconta all'Italpress il maestro pasticciere Nicola Fiasconaro -. Le ho detto che la Sicilia, la sua terra d'origine, voleva accoglierla con un grande abbraccio, e oggi è una grande festa, per un legame tra Italia e Stati Uniti che è sempre più forte sul piano culturale ed economico". sat/mgg/gtr