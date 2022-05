ROMA (ITALPRESS) – Fare impresa in Italia è ancora possibile e lo dimostra l’importante risultato raggiunto da Geoticke, partner Fipsas, inserito recentemente su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana che permette d’investire sui progetti più promettenti.

Geoticket è la piattaforma di ticketing digitalmente avanzato che aggrega tutti i servizi degli sport e delle attività outdoor di montagna, attraverso un strumento digitale semplice da usare ed accessibile a tutti. Nata nel 2017 a Borgotaro, piccolo paese dell’Appennino Parmense, con l’obiettivo di rendere digitali i “ticket” per la raccolta dei funghi (Borgotaro è famosa per il fungo porcino IGP) la startup fondata da Francesco Biacchi si è presto resa conto di un problema: fare il ticket in montagna è estremamente difficile, che si tratti di funghi, sci o trekking. Un problema, quindi, tutt’altro che locale. Partita quindi risolvendo, con il digital, la problematica più vicina, ovvero la gestione dei ticket di raccolta funghi, Geoticket si è diffusa velocemente in tutto il territorio nazionale, allargandosi ad altri servizi (pesca, sci, trekking, e-bike) e digitalizzando tutto ciò che è il ticketing degli sport di montagna, trasformando la soluzione di un problema assolutamente locale in una formula vincente diffusa e adottata in tutta Italia. La Fipsas ha creduto si da subito a questo progetto dando la possibilità ai suoi tesserati si usufruire del servizio Geoticket per acquisire il permesso di pesca in diversi tratti d’acqua federali.

Ora, in seguito all’accordo di investimento con un importante finanziatore americano (che promette di lanciare l’azienda negli Usa, ndr), Geoticket fa il passo successivo: il recente lancio sulla piattaforma Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI, permette a chiunque di acquisire una quota della società, diventando a tutti gli effetti socio di Geoticket. “La raccolta di fondi su Mamacrowd – dice Francesco Biacchi, fondatore e CEO dell’azienda – verrà utilizzata per diffonderci rapidamente nel mercato europeo e nord-americano, con l’obiettivo di diventare, in pochi anni, la piattaforma leader del ticketing sportivo. Ringraziamo chi ci ha già dato fiducia, e non vediamo l’ora di accogliere a bordo i nuovi soci ottenuti con Mamacrowd, per proseguire insieme questa grande avventura che vuole superare i confini nazionali”.

