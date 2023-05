Gentiloni “Aumento tassi non un problema nell’immediato per l’Italia”

"Certamente l'Italia affronta delle condizioni di restrizione del finanziamento sui mercati, ma lo fa con un debito che ha una maturità piuttosto lunga e che quindi non pone problemi nell'immediato". Lo ha affermato il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, interpellato sull'impatto del rialzo dei tassi di interessi sulla situazione di finanza pubblica in Italia, a margine della presentazione delle previsioni economiche di primavera.