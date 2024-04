Genitorialità, Ghilardi (A2A) “Sosteniamo i nostri dipendenti”

MILANO (ITALPRESS) - Mauro Ghilardi, Chief People and Transformation Officer di A2A ha presentato a Milano, durante un evento in Università Bocconi il piano per sostenere la genitorialità dei dipendenti dell'azienda: "Abbiamo previsto un supporto economico fino al compimento dei 18 anni dei figli. Per i primi 3 anni di vita prevediamo fino a 3.250 euro all'anno per i primi 3 anni di vita". f03/mgg/mrv