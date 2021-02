GRANADA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Siamo in emergenza ma non siamo venuti qui a fare vacanza. Sappiamo quali sono le difficoltà ma vogliamo fare una grande prestazione e per questo servirà un grande Napoli”. Sono le parole di Rino Gattuso, alla vigilia dell’andata dei sedicesimi di Europa League sul campo di un Granada che il tecnico definisce “una spagnola atipica, che pratica un calcio diverso, verticale. E’ una squadra rognosa, ben organizzata, che ha velocità davanti, con caratteristiche ben precise che possono metterci in difficoltà. Abbiamo più esperienza? Dopo cinque-sei minuti la differenza di esperienza si va ad azzerare. Per loro è un grande evento, noi siamo consapevoli di dover battagliare e per questo servirà una grande prestazione a livello caratteriale, fisico e tecnico”. Gattuso ha perso anche Lozano, “un giocatore importante come tutti quelli che mancano. Siamo in pochi ma dobbiamo mettere in campo una squadra competitiva, è inutile stare a recriminare su chi manca. Speriamo di recuperare tutti il prima possibile. Non abbiamo mai avuto una settimana tipo in questa stagione: giocare ogni tre giorni, non allenarsi, prendere botte e giocare con le botte diventa difficile”. Negli ultimi giorni il presidente De Laurentiis è sembrato più presente, assistendo dal vivo alle gare con Atalanta e Juve. “A noi serve tutto, fa bene avere le persone vicine alla squadra. Il presidente è il presidente, è quello che mette i soldi, compra i giocatori, paga gli stipendi: anche se ci sono delle discussioni, ci deve essere rispetto. E’ giusto che quando si sente di venire, venga, a noi fa piacere. Bisogna essere uniti in questo momento di difficoltà”.

Al fianco di Gattuso, in conferenza stampa, anche Matteo Politano, che è tornato sull’abbraccio di gruppo dopo la vittoria sulla Juve. “Si è parlato tanto del mister e sono state dette anche tante cavolate, la squadra ha sempre risposto sul campo ed è sempre stata dalla parte del mister”. E sulla gara di domani ha aggiunto: “C’è sempre poco tempo fra una partita e l’altra, bisogna recuperare in fretta e non è mai semplice ma il bello del calcio è giocare ogni tre giorni e cerchiamo di farci trovare pronti”.

(ITALPRESS).