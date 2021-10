ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Pierre Gasly vola nella terza e ultima sessione di prove libere nel Gran Premio di Turchia di Formula 1. Il pilota francese dell’AlphaTauri firma il giro più veloce in 1’30″447, rifilando circa un decimo e mezzo alla Red Bull di Max Verstappen. Completa il podio virtuale l’altro pilota della scuderia di Milton Keynes, ovvero il messicano Sergio Perez (+0″237). Le Ferrari rimangono ai vertici con Carlos Sainz, quarto a +0″815, e con Charles Leclerc (quinto) che paga poco più di un secondo dalla vetta dopo il secondo crono di ieri. Completano la top-10 Fernando Alonso (Alpine), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Valtteri Bottas (Mercedes) e Esteban Ocon (Alpine). Lontano Lewis Hamilton con il 18° tempo in una sessione caratterizzata dalla pioggia e da una bandiera rossa per via di un incidente a George Russell (nessuna conseguenza per il giovane della Williams). I piloti torneranno in pista alle ore 14:00 italiane per le qualifiche che assegneranno la pole position.

(ITALPRESS).