STRASBURGO (ITALPRESS) -“Gli impianti di stoccaggio di gas in Europa sono al 92%. La quota russa del gas via gasdotto è scesa al 9%, i 2/3 delle forniture russe è stato tagliato. Grazie a tutto questo siamo preparati per affrontare l’inverno”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa per anticipare le misure presenti nel nuovo pacchetto che dovrà essere presentato all’Europarlamento. “Avevamo proposto un tetto al prezzo del gas già a marzo ma allora c’era reticenza tra gli Stati. Oggi c’è una maggiore comprensione della misura. Sono fiduciosa che ora possiamo progredire su questa questione”.“Agiamo uniti e ci siamo preparati bene per l’inverno che ci aspetta, riempiendo i nostri depositi di gas, risparmiando energia e trovando nuovi fornitori. Ora possiamo affrontare i prezzi eccessivi e volatili con maggiore sicurezza”, ha detto Ursula von der Leyen. “Introdurremo un meccanismo temporaneo per limitare i prezzi eccessivi questo inverno, mentre sviluppiamo un nuovo benchmark in modo che il Gnl sia scambiato a un prezzo più equo”.

-foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com