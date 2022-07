Gas, Salini “Tetto europeo per fermare la spirale dei prezzi”

“Un tetto ai prezzi per l’acquisto del gas dalla Russia da parte dell’Ue è l’unico tassello mancante affinché si interrompa questo vortice negativo per i prezzi". Così l’europarlamentare Massimiliano Salini in merito alla proposta di introdurre un tetto europeo al prezzo sul gas importato dalla Russia. sat/gsl