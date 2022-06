Garibaldi “Turismo ‘lento’ in forte crescita”

Il turismo lento è in forte crescita, il turista è fortemente cambiato dopo il Covid, è un turista che vuole innovazione e cerca il benessere, e quindi apprezza sempre di più questa tipologia di offerta". Lo ha detto l'amministratore delegato di Enit Roberta Garibaldi, presentando il lungometraggio "Road to Rome" dedicato alla via Francigena. xc3/fil/mrv