PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il centro della vela a cinque cerchi è Marsiglia, dove domani prenderanno al via le regate olimpiche. La squadra italiana, con nove classi qualificate e un totale di dodici atleti, si prepara all’esordio che avverrà domani con tre classi impegnate: iQFOiL Femminile, iQFOiL Maschile e 49er:FX. Le regate si concluderanno giovedì 8 agosto, con le Medal Stages finali che determineranno i vincitori delle medaglie che inizieranno dal primo agosto. “E’ con grande emozione che ci troviamo sempre più vicini a un evento che incarna non solo la cima della competizione sportiva, ma anche l’essenza stessa dello spirito decubertiano: i Giochi Olimpici di Parigi 2024” il pensiero del presidente della Federvela Francesco Ettorre alla vigilia dei Giochi. “Marsiglia, con le sue acque, sarà il teatro delle nostre regate, e non potremmo chiedere un palcoscenico più suggestivo per mostrare al mondo la bellezza e l’emozione del nostro sport. Questo quadriennio è stato un viaggio, un percorso intriso di tappe suggestive, crescita e innumerevoli soddisfazioni e risultati. E’ stato un periodo dove ogni allenamento, ogni strategia, ogni scelta e ogni gara ci hanno avvicinato sempre di più al sogno di rappresentare i nostri colori sui campi di regata più prestigiosi”.

Le gare di vela ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vedranno gli atleti competere in dieci discipline diverse:

Men’s Windsurfing (iQFOiL M): Nicolò Renna

Women’s Windsurfing (iQFOiL F): Marta Maggetti

Men’s Dinghy (ILCA 7): Lorenzo Brando Chiavarini

Women’s Dinghy (ILCA 6): Chiara Benini Floriani

Men’s Kite (Formula Kite M): Riccardo Pianosi

Women’s Kite (Formula Kite W): Maggie Eillen Pescetto

Women’s Skiff (49er:FX): Jana Germani e Giorgia Bertuzzi

Men’s Skiff (49er): Nessun equipaggio italiano presente

Mixed Dinghy (470 MIX): Elena Berta e Bruno Festo

Mixed Multihull (Nacra 17): Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]