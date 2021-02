MILANO (ITALPRESS) – Il Mediolanum Forum di Assago è desolatamente vuoto, quando in momenti normali sarebbe stato preso d’assalto dal pubblico per seguire la Final Eight di basket, evento che mette di fronte le otto squadre che si contenderanno la Coppa Italia. “E’ un’opportunità avere quattro giorni di competizioni in diretta televisiva su più canali per far vedere qual è il nostro movimento – spiega all’Italpress Umberto Gandini, presidente della Lega Basket -, qual è il valore di questo movimento e che cosa rappresenta il basket in Italia. Avere le otto squadre migliori del girone d’andata è anche una garanzia di qualità”. Il momento è difficile, il mondo dello sport è stato messo in ginocchio dalla pandemia e cerca di rialzare la testa guardando al futuro. “Il problema principale è quello della mancanza di liquidità – dice Gandini -, perchè tutte le società hanno costi certi e ricavi incerti. Le sponsorizzazioni sono una delle parti preponderanti, ma con il pubblico assente dai palazzetti c’è stata poca interattività e i contratti asciugati, cosa che ha creato una situazione drammatica in termini di liquidità. Quello con il precedente governo è stato un dialogo lungo e complesso, che stava sfociando in una serie di provvedimenti che dovevano far parte del Ristori 5, che purtroppo è stato accantonato. Ci auguriamo che il governo Draghi, se e quando sarà in carica, possa riprendere quel provvedimento e darci un’attenzione maggiore di quella che abbiamo avuto finora”.

(ITALPRESS).