MILANO (ITALPRESS) – “Arriviamo dal trofeo giocato lo scorso anno a Pesaro con 9 mila persone nel palazzetto ad adesso, quasi un anno dopo. Abbiamo avuto la forza e la volontà di ripartire e giocare un campionato. Alcune squadre hanno avuto focolai, sono state costrette a recuperare diverse partite per qualificarsi alla Final Eight. Noi andiamo avanti, il

prodotto campionato è molto attraente, sia per il vertice che per la retrocessione”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Basket Umberto Gandini alla vigilia della Frecciarossa Final Eight in programma fino a domenica al Mediolanum Forum. La rassegna sarà aperta domani alle 18 dal match tra Milano e Reggio Emilia (ore 18), a seguire Virtus Bologna-Reyer Venezia. Venerdì toccherà a Brindisi-Trieste (ore 18) e Sassari-Pesaro (ore 20.45). “Andiamo avanti nonostante sia una stagione complicatissima, nonostante le società non stiano incassando, nonostante le promesse fatte dal governo non siano state mantenute – ha detto ancora il numero uno LBA -. Speriamo le cose cambino perchè le società stanno facendo sforzi enormi per presentare un prodotto che è anche una responsabilità sociale”.

(ITALPRESS).