Galvagno “Presidenza della Federico II non è un posto di sottogoverno”

PALERMO (ITALPRESS) - “Abbiamo smentito la narrazione secondo cui la Fondazione Federico II fosse un posto di sottogoverno da dare entro le elezioni europee o subito dopo in base ai risultati: per ora lavoriamo in armonia, quando troveremo la figura più adatta a coprire questo ruolo daremo il via libera per l’assegnazione”. Così il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, a margine della presentazione, a Palermo, del programma di attività della Fondazione Federico II. “I numeri dicono che la Fondazione sta andando molto bene", sottolinea Galvagno. xd8/vbo/gtr