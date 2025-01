Galvagno “Momento d’oro per la Sicilia, costruiamo qualcosa di buono”

PALERMO (ITALPRESS) - Per la Sicilia "ritengo che questo sia veramente un momento d'oro: non serve assolutamente cadere nella contrapposizione tra le forze politiche in maniera strumentale", ma il confronto deve servire a "costruire qualcosa di buono". Lo ha detto Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, in un'intervista all'agenzia Italpress, sottolineando i rapporti "assolutamente solidi" tra governo e parlamento regionale. fsc/gtr