Galvagno (Manpower) “Positivo impatto occupazione dal tema degli Esg”

MILANO (ITALPRESS) - "Il tema degli Esg sta avendo un impatto occupazione nel nostro Paese molto positivo". Lo dice Silvia Galvagno, Chief of Sales & Specializations di Manpower Italia. Manpower ha aperto in Italia oltre 2.000 ricerche per profili “green” appartenenti a diverse aree di competenza e con vari livelli di esperienza in ambito sostenibilità. "Nello specifico - spiega - tra le posizioni più ricercate dalla divisione Engineering della nostra organizzazione troviamo figure come il meccatronico e meccanico industriale green, l’ingegnere per l’energia eolica, il manager ambientale, l’architetto green, lo zero-waste program manager, l’ingegnere della mobilità elettrica". xh7/mgg/gtr